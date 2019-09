Société Générale Maroc : des projets emblématiques pour une expérience client inédite

Société Générale Maroc a accéléré, dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Avenir 2019-2022" axé sur la dynamique d'ouverture et d'innovation, ses investissements dans l'innovation, les nouvelles technologies et le digital au service de nouvelles expériences clients, a annoncé la Banque vendredi à Casablanca.



Lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats du premier semestre 2019 du Groupe et des premières réalisations de son nouveau plan stratégique, les responsables du la Banque ont fait savoir que le programme de transformation "phygital" se déploie avec pour ambition de conjuguer au mieux le digital à l’humain, au service du client.



Selon la Société Générale Maroc, le premier semestre 2019 a connu la mise en place de plusieurs projets, dont l’agence Flagship, qui constitue "l’incarnation des valeurs du nouveau modèle relationnel mis en place dans le cadre du plan de transformation de la Banque".



En effet, l’agence historique "Abdelmoumen" a été réinventée dans l’objectif d’en faire l’agence emblématique du Groupe. Véritable espace innovant, elle est destinée à faire vivre à la clientèle une expérience bancaire inédite en agence, combinant l’expertise des conseillers à des équipements de dernière génération, pour rendre la banque plus simple et plus efficace.



Le concept architectural de l'agence permet de brasser les différentes expertises (conseil aux particuliers et professionnels, accompagnement des grandes entreprises et des PME, trade center).



De même, dans un souci de proximité et d’intensification de la relation client, les conseillers-experts sont équipés de postes nomades qui leur permettent de se déplacer chez les clients ou de les recevoir dans des espaces clientèle dédiés favorisant l’écoute et le dialogue en toute confidentialité.



"Le lancement de l’agence Flagship fait partie de nos jalons et vient livrer les promesses que nous avons tenues en termes de transformation relationnelle", a souligné, dans une déclaration à la MAP, Mme Asmae Hajjami, Directeur Général et membre du Directoire de Société Générale Maroc.



"Nous sommes fiers d’apporter ce concept d’une agence nouvelle avec des parcours différents et renouvelés", s’est réjouie Mme. Hajjami, relevant que ce nouvel espace, complétement modulable, sera le réceptacle de toutes les innovations de la Société Générale Maroc.



Elle a, en outre, fait savoir que ce concept sera répliqué sur un ensemble d’agences et de villes, selon un plan de déroulement et de déploiement que la Banque prévoit sur les années à venir en conformité avec son plan stratégique.



De son côté, le directeur général de Société Général Maroc, M. François Marchal, a indiqué que le Groupe veut, à travers sa nouvelle agence Flagship, faire passer la banque dans "l'univers post-guichet", dont lequel l'agence n'est plus seulement un guichet pour faire des transactions, mais plutôt un espace confortable, accueillant et dont les parcours clients sont différenciés, fluides et immersifs.



Parmi les projets lancés par la Société Générale Maroc au cours du premier semestre 2019 figure également "l'agence mobile". Cette agence "nomade" permet, selon la Banque, d'aller au plus près des différentes cibles de clientèle, de faciliter l’entrée en relation et la délivrance du service à la clientèle (information sur les offres de produits et services, simulations personnalisées de crédits, réalisations de transactions grâce à l’espace libre-service intégré).



En outre, en phase avec les guidelines en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale, l’agence mobile est alimentée en énergie par des plaques photovoltaïques installées sur le toit et est également accessible aux personnes à mobilité réduite.



Par ailleurs, la Banque a déployé de nouveaux espaces libres Services ou "Express Bank", Ouverts 7J/7 et 24h/24 et permettant à la clientèle d’effectuer, en toute autonomie et sécurité, les transactions du quotidien (retraits et dépôts espèces, paiements de factures, virements, remises de chèques, opérations de change).