Smara abrite le 1er Festival "Al-Mahssar" pour la culture et le patrimoine hassanis

La 1er édition du Festival Al-Mahssar pour la culture et le patrimoine hassanis, organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, s'est ouverte samedi à Smara (Sud du Maroc).



Initiée en partenariat avec la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et la préfecture de Smara, cette manifestation culturelle, organisée dans le sillage des évènements marquant la célébration par le peuple marocain du 20ème anniversaire de la Fête de Trône, s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie nationale pour la préservation de la culture et du patrimoine hassanis en tant que composantes essentielles de l'identité marocaine, plurielle et riche de la diversité de ses affluents.



Le Festival Al Mahssar se propose "de contribuer aux efforts visant la préservation et l'entretien du patrimoine et de la culture hassanis dans la perspective d'assurer la pérennité de ce legs culturel", a affirmé lors de la cérémonie d'ouverture le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.



Dans une allocution prononcée en son nom par le directeur régional de la culture, Lahcen Chorfi, le ministre a relevé que l'organisation de ce festival entre dans le cadre de la mise en oeuvre du volet culturel au titre du contrat-programme relatif au financement et à la réalisation des projets de développement intégrés de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Le festival intervient ainsi en application des clauses de la convention de partenariat conclue entre le conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et le ministère de la Culture et de la communication pour la réalisation des projets relevant du volet culture au titre dudit contrat-programme, a-t-il souligné.



Pour les organisateurs, cette manifestation de deux jours s'inscrit dans le cadre des efforts consentis, dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau modèle de développement des provinces du sud, conformément aux hautes orientations royales pour la promotion, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel hassani en tant que levier de développement local et composante majeure de l'identité nationale marocaine.



La cérémonie d'ouverture du festival, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Smara, Hamid Naimi, des élus, des notables et des responsables et d'acteurs locaux, a donné lieu à l'inauguration d'expositions du patrimoine matériel hassani et d'arts plastiques, ainsi que des spectacles artistiques et la projection d'un film sur la thématique de l'évènement.



De même, un hommage a été rendu à des acteurs locaux pour leurs efforts et leurs remarquables contribution à la promotion du secteur culturel dans la province. Au programme du festival, figure notamment un séminaire sur "les tréfonds du patrimoine hassani", outre des présentations théâtrales, un séance de poésie, une tente dédiée au conte populaire et une soirée artistique.