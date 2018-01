Ski de fond: le Suisse Dario Cologna remporte le Tour de ski

Le Suisse Dario Cologna a remporté dimanche son quatrième Tour de ski, en conservant son avance au général dans la 7e et dernière étape, une poursuite de 9 km sur les flancs de l'Alpe Cermis à Val di Fiemme (Italie).



Après ses succès en 2009, 2011 et 2012, le fondeur Suisse a devancé le Norvégien Martin Johnsrud Sundby de 1 min 26 sec 5/10 et le Canadien Alex Harvey de 1 min 30 sec 6/10. (afp)