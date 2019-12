Ski de fond (3ème étape du Tour de ski): Johaug et Ustiugov brillent encore

La grande favorite norvégienne Therese Johaug et le Russe Sergey Ustiugov, qui avaient déjà remporté la 1ère étape, se sont imposés sur la 3ème manche du Tour de ski mardi à Toblach (Italie).



Cette fois, Johaug, la favorite du Tour de ski (circuit de sept courses en neuf jours) a devancé d'un souffle (0,7 sec) sur le 10 km en style libre sa compatriote et principale concurrente Ingvild Oestberg qui avait gagné l'épreuve l'hiver dernier. La Suédoise Ebba Andersson complète le podium avec 10 sec de plus.



Therese Johaug, déjà deux fois titrée dans le Tour en 2014 et 2016 et détentrice du gros Globe de cristal, reprend au passage les commandes du classement général.



Chez les messieurs, triplé russe sur le 15 km en style libre où Sergey Ustiugov a encore écrasé la concurrence en s'imposant avec 22 secondes d'avance sur Ivan Yakimushkin et 29 sec sur Alexander Bolshunov.



Dauphin l'hiver dernier de l'ogre norvégien Johannes Klaebo, 23 ans et déjà 21 victoires en Coupe du monde, Ustiugov reprend la tête du classement général devant Bolshunov et Klaebo.



Prochaine étape à nouveau à Toblach mercredi avec la poursuite (10 km dames et 15 km messieurs) style classique.



Voici le classement général du Tour de ski:



Dames



1. Therese Johaug (NOR) en 55:14.



2. Natalya Nepryaeva (RUS) à 21.



3. Heidi Weng (NOR) à 22.



Messieurs



1. Sergey Ustiugov (RUS) en 1 h 06:43.



2. Alexander Bolshunov (RUS) à 27.



3. Johannes Klaebo (NOR) à 37.