Six soldats émiratis tués dans une "collision de véhicules militaires"

Six soldats émiratis ont été tués dans une "collision de véhicules militaires" alors qu'ils étaient en service, a indiqué vendredi Abou Dhabi, un des piliers de la coalition que dirige l'Arabie saoudite au Yémen.



Les Emirats arabes unis n'ont pas précisé si ces soldats étaient morts au Yémen, pays en guerre où la coalition est engagée depuis 2015 en appui au gouvernement contre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran.



L'armée émiratie a annoncé que "six de ses vaillants soldats étaient tombés en martyr à la suite d'une collision de véhicules militaires pendant qu'ils étaient en service sur un terrain d'opérations", a rapporté l'agence émiratie WAM.



En juillet, les autorités émiraties avaient annoncé leur intention de réduire leurs troupes au Yémen, tout en soulignant que les soldats ne quittaient pas le pays.



Sur un autre front de la guerre, dans le sud du Yémen, des affrontements armés en août entre des séparatistes, soutenus par les Emirats, et les troupes loyales au gouvernement, appuyé par Ryad, avaient mis en évidence des divergences entre les deux pays alliés.



Depuis 2015, le conflit au Yémen a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes, en majorité des civils, et s'est transformé en la pire crise humanitaire de notre temps selon l'ONU.