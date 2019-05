Six morts dans une attaque contre une église au Burkina Faso

"Vers 09H00, au cours de la messe, des individus armés ont fait irruption dans l'église catholique. Ils ont commencé à tirer, alors que les fidèles essayaient de s'enfuir", a déclaré à la presse le maire de Dablo, Ousmane Zongo. Les assaillants "ont pu immobiliser certains fidèles. Ils ont tué cinq (personnes). Le prêtre, qui célébrait la messe, a également été tué, portant à six le nombre de morts", a-t-il précisé.



Selon M. Zongo, "ils ont incendié l'église, puis des boutiques et un maquis (petit restaurant) avant de se rendre au centre de santé où ils ont fouillé le local et incendié le véhicule de l'infirmier chef de poste".



Fin mars dernier, six personnes avaient été tuées lors de l'attaque de l'église protestante de Silgadji, dans le nord du Burkina Faso.



Depuis quatre ans, le Burkina Faso est confronté à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le Nord, ces attaques ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est, et fait depuis 2015 près de 400 morts.