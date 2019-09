Six morts dans le renversement d'un autocar à cause des crues au Maroc

Six personnes ont trouvé la mort tandis que 27 autres ont été sauvées parmi les passagers d'un autocar, reliant Casablanca et Rissani, qui s'est renversé dimanche au niveau du pont "Oued Damchan" (commune d'El Khank) dans la province d'Errachidia suite aux crues causées par les pluies diluviennes, selon un premier bilan annoncé par les autorités de la wilaya de la région de Drâa Tafilalet.



Suite à cet accident, tous les services concernés et compétents se sont rendus sur place et les rescapés, dont certains souffrent de blessures de différents degrés de gravité, ont été transportés à l'hôpital régional Moulay Ali Charif pour recevoir les soins nécessaires, apprend-on auprès des autorités locales.



L’ensemble des moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour retrouver le reste des passagers de l'autocar, considérés actuellement comme portés disparus, précise-t-on de même source.