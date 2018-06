Six morts dans l'attaque contre le QG de la force du G5 Sahel au Mali

Le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré, dans le centre du Mali, a été attaqué vendredi par des combattants islamistes qui ont tenté de pénétrer dans la base, a-t-on appris auprès du ministère malien de la Défense.



On ignore pour l'heure le bilan de l'attaque. Les assaillants étaient armés de lance-roquettes et de fusils, a dit le porte-parole du ministère, Boubacar Diallo, à Reuters.



Une source de l'Onu à Sévaré, qui a requis l'anonymat, a également fait état de l'explosion d'une voiture piégée.



Le porte-parole du ministère a précisé que l'armée malienne avait entrepris de sécuriser le site. Les échanges de tirs avaient pris fin dans l'après-midi, a dit la source de l'Onu.



Un porte-parole de la force du G5 Sahel a confirmé l'attaque, sans plus de précisions.



La force du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie) a été lancée en juillet 2017 avec le soutien actif de la France, qui compte sur cette coalition militaire, appelée à compter 5.000 hommes, pour épauler sa propre opération Barkhane dans la lutte contre les groupes djihadistes dans la bande sahélo-saharienne.



La force conjointe a vocation à relayer - à long terme - les quelque 4.500 soldats français de Barkhane, mais elle connaît des problèmes de coordination et de financement.



Priorité stratégique a été accordée au "fuseau centre" du dispositif, dans la zone dite "des trois frontières" entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, où sévissent notamment l'organisation Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).



Une quinzaine de djihadistes ont été "mis hors de combat" (tués ou capturés) le 22 juin dernier dans le centre-nord du Mali lors d'un accrochage avec des soldats maliens et des membres de la force Barkhane, a-t-on appris auprès de l'état-major français.



L'accrochage est survenu dans la région d'Inabelbel, au sud-est de Tombouctou.