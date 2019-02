Six ans de prison pour des relations sexuelles avec un cadavre

Un homme a été condamné vendredi à six ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec un cadavre dans un funérarium qu'il voulait cambrioler sous l'influence de l'alcool et de drogues, devant un tribunal de Birmingham (centre de l'Angleterre).



"Les infractions que vous avez commises vont à l'encontre de toute sensibilité humaine", a déclaré le juge Melbourne Inman en prononçant son jugement à l'encontre de Kasim Khuram, 23 ans.



"Je n'ai pas connaissance ni pu trouver d'affaire similaire", a-t-il ajouté. "Il est difficile d'imaginer une plus grande privation de dignité pour les personnes décédées".



Le prévenu avait plaidé coupable de pénétration sexuelle d'un corps, le 11 novembre dans un funérarium de Birmingham.



Des traces de son ADN avaient été retrouvés sur le corps, une femme dont l'identité n'a pas été dévoilée pour des raisons légales. Elle avait été retrouvée sortie de son cercueil, gisant sur le sol.



Kasim Khuram, qui avait également profané les neuf cercueils se trouvant dans le funérarium, avait reconnu y être entré avec l'intention de commettre un cambriolage.



Durant son procès, il était apparu qu'il avait bu de la vodka et pris des drogues.



Il avait été arrêté à sa sortie du funérarium, après y avoir déclenché une alarme.



Son avocat, Joseph Keating a affirmé que Kasim Khuram était "profondément désolé".



Mais pour les familles des victimes, c'est un "monstre" qui a "remué un couteau" dans leurs coeurs.