Signature entre la Tunisie et la France de trois accords d'une valeur de 49 millions d’euros

Signés au terme d’une rencontre qui a réuni le chef du gouvernement, Youssef Chahed avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, les accords portent sur le financement du programme d’appui à la généralisation du régime municipal, le financement du programme de revitalisation des anciens centres et l’entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des nouvelles technologies.



A cette occasion, le chef de la diplomatie française a qualifié de "très fructueuse" la coopération tuniso-française qui, a-t-il dit, trouve toute son illustration dans la visite, les 31 janvier et 1er février derniers, du Président Emmanuel Macron en Tunisie, à la tête d’une délégation de haut niveau.



Il a indiqué que l’entrevue a été axée sur les étapes d’application des d’accords signés dans divers domaines, qualifiant le partenariat tuniso-français "d’exemplaire".



En visite de deux jours à Tunis, le chef de la diplomatie française a eu des entretiens avec plusieurs responsables, dont le chef de l’Etat Béji Caïd Essebsi et le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui.