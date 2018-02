Signature de huit conventions de coopération entre la Tunisie et l'Espagne

Ces conventions portent sur la coopération dans les domaines de la lutte contre le crime organisé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, l'agriculture, l'eau, l'environnement et les changements climatiques, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.



Les deux parties ont conclu également un accord de partenariat dans le domaine de la protection civile et un mémorandum d'entente pour le partenariat en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette cérémonie de signature de ces conventions, le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a indiqué que cette réunion, qui se tient sous le signe un partenariat stratégique innovant, intervient dix ans après la dernière session de 2008.



Cette réunion est "une occasion opportune pour amplifier notre partenariat bilatéral dans tous les domaines", a-t-il ajouté.



Pour sa part, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, a espéré voir les échanges commerciaux entre les deux pays offrent plus de potentiel de croissance.



"Les entreprises espagnoles tendent de plus en plus vers l'internationalisation et les avantages comparatifs qu'offre la Tunisie, vu sa position géographique stratégique", a fait savoir M. Rajoy.



Il a précisé que l'Espagne, 5ème marché de la Tunisie et son 6è fournisseur, investit sur le territoire tunisien à près de 1,3 milliard de dinars (euro= 2,95 dinar).



Selon des statistiques publiées par la Chambre tuniso-espagnole, les exportations tunisiennes vers l'Espagne se sont élevées à 1,020 milliard de dinars alors que les importations ont été de l’ordre de 1,75 milliard de dinars.



En Tunisie, 64 entreprises à participation espagnole sont dénombrées et emploient 6.554 travailleurs, alors qu'en Espagne, près de 4.000 entreprises entretiennent des relations avec la Tunisie.