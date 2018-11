Signature de deux conventions de coopération entre Bank Al Maghrib et la Banque Centrale de Tunisie

Il s'agit d’une convention de coopération générale, conclue en concrétisation de la volonté commune des deux Banques Centrales d’approfondir davantage le partage bilatéral d’expériences dans tous les domaines de compétences relevant de leurs missions respectives.



Le second document concerne la version actualisée de la Convention relative à la coopération en matière de contrôle bancaire et d’échange d’informations, initialement paraphée le 28 novembre 2007.



L’objectif consiste à tenir compte des évolutions des normes internationales relatives à la coordination transfrontalière entre les autorités de contrôle bancaire.



Ces conventions ont été signées en marge d’une conférence régionale tenue à Tunis sur le thème "Politiques économiques, intégration commerciale et création d’emplois durables: Une perspective méditerranéenne" avec la participation des gouverneurs des banques centrales de huit pays de la Méditerranée occidentale.



La conférence à laquelle ont contribué des représentants de banques centrales, des experts d'organisations internationales et des universitaires, a porté sur le rôle des banques centrales de la région méditerranéenne dans la stabilité macroéconomique et financière, ainsi que la croissance économique.



Les séances se sont articulées, également, autour des moyens d'améliorer la création d'emplois durables et la manière dont les politiques macroéconomiques et microéconomiques pourraient favoriser les chaînes de valeur nationales entre les entreprises internationales et les PME.