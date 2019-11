Signature d’une vingtaine d’accords de coopération entre l’Inde et l’Allemagne

L’Inde et l’Allemagne ont procédé, vendredi à New Delhi, à la signature de 20 accords de coopération bilatérale dans les domaines notamment de l’agriculture et de la technologie maritime, a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères.



Ces accords, signés dans le cadre d’une visite de travail qu’effectue la Chancelière allemande Angela Merkel en Inde, témoignent de l’excellence des relations entre les deux pays et leur volonté d’aller de l’avant dans la création de davantage de projets notamment dans les domaines de la recherche scientifique et les nouvelles technologies, ajoute-t-on de même source.



Cinq déclarations d’intention ont été également signées portant sur la coopération dans des projets pour la mobilité urbaine verte, la recherche et le développement sur l’intelligence artificielle et la coopération dans le domaine de la gestion des déchets marins, ajoute la même source.



"En 2022, l'Inde fêtera le 75ème anniversaire de son indépendance. Nous nous sommes fixé l'objectif de construire une nouvelle Inde d'ici là, et pour mener à bien cette tâche multidimensionnelle, l'expertise d'une puissance technologique et économique comme l'Allemagne sera très utile pour les priorités et les besoins de l'Inde", a indiqué le premier ministre indien, Narendra Modi, lors d’une conférence conjointe avec la responsable allemande.



L’Allemagne est l'un des plus important partenaire commercial de l’Inde en Europe avec des échanges commerciaux bilatéral de plus 24 milliards de dollars en 2018/19, et quelque 1.700 entreprises allemandes qui opèrent en Inde.