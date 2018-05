Signature d'une convention entre la Tunisie et l'ONU pour prévenir le terrorisme violent

Le secrétaire général du gouvernement et président de la commission nationale de lutte contre le terrorisme, Hedi Makeni, et le coordinateur résident des Nations Unies à Tunis, Diego Zorilla,ont signé jeudi au siège du ministère des affaires étrangères, une convention sur le projet "prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basée sur les droits de l'homme", pour un montant total de 2.692.500 dollars.



Le projet préconise, dans ce cadre, une plateforme tripartite entre les acteurs gouvernementaux, la société civile et le secteur privé pour renforcer les efforts du gouvernement en matière de prévention de l'extrémisme violent. Le gouvernement suisse a contribué au financement de ce projet à hauteur de 1 687 500 dollars, dans le cadre du Programme suisse "RESPECT" dédié à la Tunisie.