Signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre des représentants du Maroc et l'Assemblée ivoirienne

La Chambre des représentants et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d'entente pour développer et institutionnaliser la coopération parlementaire bilatérale et favoriser une coordination accrue entre les deux institutions législatives.



Selon le mémorandum signé par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumahoro, les deux parties s'engagent à contribuer, dans la limite de leurs compétences, au renforcement des liens politiques, économiques, culturels et scientifiques entre le Maroc et la Cote d'Ivoire.



Les deux institutions œuvreront de concert pour l'échange de visites parlementaires et la tenue de rencontres bilatérales destinées à faciliter les interactions dans les domaines définis de commun accord.



Il s'agit entre autres de consolider les relations entre le groupe d'amitié Maroc-Cote d'Ivoire à la Chambre des représentants et celui au sein de l'institution législative ivoirienne avec un accent particulier sur les contacts et l'échange de visites entre parlementaires.



A cette occasion, M. El Malki a souligné que le mémorandum ouvre une nouvelle ère pour la coopération parlementaire entre les deux pays, tout en insistant à cet égard sur le rôle de premier plan joué par les deux groupes d'amitié parlementaire.



Il a à cet égard affirmé que les futures initiatives conjointes devront donner une nouvelle impulsion aux relations maroco-ivoiriennes et hisser la coopération dans le domaine parlementaire à un palier supérieur.



La visite du président de l'Assemblée nationale ivoirienne montre que la diplomatie parlementaire marocaine se tourne vers l'Afrique eu égard à son rôle de plus en plus agissant, à son potentiel humain, sa richesse et son positionnement géopolitique", a-t-il ajouté, relevant que l'intérêt pour le continent africain revêt une dimension stratégique.



Qualifiant d'excellentes et de modèle les relations historiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, le président de la Chambre des représentants a affirmé qu'il s'agit-là d'une référence pour la politique africaine du Royaume.



M. Amadou Soumahoro s'est félicité de son côté de la qualité des relations entre Rabat et Yamoussoukro qu'il a qualifiées de "solides, profondes et historiques". Ces relations couvrent, a-t-il dit, des domaines aussi variés que l'enseignement, la santé, l'économie, le commerce, le tourisme et l'habitat.



La signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine parlementaire, a-t-il conclu, vient ainsi refléter l'excellence et la profondeur des relations politiques et économiques entre les deux pays.