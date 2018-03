Signature d’un mémorandum d’entente entre l’UpM et la Fondation méditerranéenne du tourisme

L’accord a été signé par le secrétaire général de l'UpM, Fathallah Sijilmassi, et le président de la Fondation méditerranéenne du tourisme, Tony Zahra, et son Secrétaire général, Andrew Agius Muscat, avant le 5ème Forum méditerranéen du tourisme, tenu les 1 er et 2 mars à Malte, indique un communiqué de l’Union.



Ce protocole d'accord met notamment l'accent sur le développement des synergies et des collaborations pour mettre en œuvre des projets et des initiatives dans la région méditerranéenne visant à capitaliser sur le potentiel du tourisme pour promouvoir une croissance économique durable, la protection de l'environnement et le dialogue interculturel, souligne la même source.



Le Secrétariat de l'UpM et la Fondation méditerranéenne du tourisme collaboreront dans ce domaine en cohérence avec la feuille de route de l’Union pour son action en la matière, approuvée par les ministres des Affaires étrangères des États membres en janvier 2017, à Barcelone.



La feuille de route de l'UpM reconnaît l'importance du tourisme pour le développement socio-économique de la région. Le Secrétariat de l'UpM a récemment signé un protocole similaire d'accord avec l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).



"Cette collaboration entre le Secrétariat de l'UpM et la Fondation méditerranéenne du tourisme souligne l'engagement des deux parties pour la consolidation de la paix à travers le tourisme qui est un moyen constructif de paix et de prospérité, étant donné qu'il s'agit d'un secteur idéal pour rassembler les gens de diverses cultures", a déclaré la présidente de Malte, Marie-Louise Coleiro Préca, présente lors de la signature de cet accord.



Pour sa part, M. Sijilmassi a relevé que "l'importance du tourisme pour l'économie de la région euro-méditerranéenne, ainsi que son potentiel de croissance et son impact sur la création d'emplois et le rapprochement culturel, ne peuvent être ignorés".



Grâce à cet accord, l'UpM capitalisera sur son rôle de plateforme régionale pour favoriser les synergies et promouvoir des initiatives concrètes dans le domaine du tourisme", a ajouté M. Sijilmassi.



Le 5ème Forum Méditerranéen du Tourisme a rassemblé plus de 1.000 participants venus d'une quarantaine de pays pour discuter des moyens de promouvoir le tourisme en tant que vecteur de paix et de stabilité dans la région.