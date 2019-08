Signature d'un accord pour l'ouverture des liaisons directes entre le Rwanda et le Brésil

Des vols commerciaux hebdomadaires seront ouverts prochainement entre les deux pays en vertu de cet accord signé entre Claver Gatete, ministre rwandais des Infrastructures, et Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra, ambassadeur du Brésil au Rwanda.



"Cet accord est consécutif à un mémorandum d’entente signé entre les deux pays à Colombo au Sri Lanka en décembre 2017", a déclaré à la presse le ministre rwandais au terme de la cérémonie de signature, ajoutant que ce nouveau partenariat devrait faciliter le mouvement des personnes et des biens entre les deux pays et contribuer à booster la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et du tourisme.



Rappelant que les deux pays ont signé récemment un accord dans le secteur de l’agriculture, le responsable a souligné que ce nouvel accord confirme la volonté du Rwanda d’élargir les domaines de coopération avec le Brésil, notamment dans les domaines du transport, de l’énergie et du sport.



De son côté, l’ambassadeur du Brésil a qualifié d’"historique" la signature de cet accord, se disant confiant que ce partenariat contribuera à hisser la coopération bilatérale à des niveaux supérieurs.



"L’accord signé aujourd’hui permettra d’ouvrir la voie à une coopération plus fructueuse entre le Brésil et le Rwanda. Nous suivons de près les efforts entrepris par le Rwanda en matière d’aviation civile et nous le félicitons pour les réalisations accomplies", a-t-il ajouté.



La directrice de la compagnie nationale RwandAir, Yvonne Makolo, s’est félicitée de la signature de cet accord, annonçant que le transporteur aérien s’apprête à lancer ses premiers vols à destination du Brésil.



RwandAir avait annoncé qu’elle prévoit acquérir quatre aéronefs en 2019, dont deux Airbus A330neo, pour desservir de nouvelles destinations en Afrique et lancer de nouvelles liaisons vers New York (États-Unis), Conakry (Guinée) et Guangzhou (Chine), entre autres.



Dotée d'une flotte de 12 avions, dont deux Airbus A330 acquis l'année dernière, RwandAir dessert actuellement 29 destinations en Afrique de l'Est, Centrale, de l'Ouest et Australe, ainsi qu'au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.