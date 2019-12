Signature d'un "Pacte d’amitié" et de coopération entre les mairies de Rabat et de Paris

"C'est un moment historique pour nos capitales", a déclaré Anne Hidalgo au moment de la signature de ce nouveau Pacte, qui fait suite à son déplacement au Maroc. Il remplacera celui signé en 2004.



Ce "Pacte d'amitié" prévoit d’encourager les échanges dans les domaines de la transition écologique et des mobilités durables ; de la culture et du patrimoine ; de l’attractivité touristique et économique ; de Rabat Lumière; du développement durable ; de la Francophonie et de la coopération décentralisée.



Cette signature s'est déroulée à la veille de la tenue de la 14ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc, présidée par les deux chefs de gouvernement, Edouard Philippe et Saâdeddine El Othmani.

