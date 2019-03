Signature à Tunis d'une convention de coopération entre "Barid Al-Maghrib" et la Poste Tunisienne

Dans une déclaration similaire, le PDG de la Poste Tunisienne a fait état de "perspectives prometteuses" de coopération au niveau maghrébin et qui permettra une facilitation et un développement des échanges commerciaux en se basant sur les outils de digitalisation, de numérisation et de transparence.



Cela est de nature à permettre la mise en place d’un marché digital commun, a-t-il souligné, relevant l’importance de cet événement de haut niveau organisé sous le thème "Transformer les services postaux en Afrique : Numérisation pour la fourniture de services aux citoyens avec un accent sur le développement du commerce électronique et l'inclusion financières".



Il a jugé impérieuse de préparer ensemble le terrain pour cette expérience dans la perspective de la mise en place d’un marché africain commun qui a une capacité d’influence au niveau international.



Initié par l’Union Africaine, le ministère tunisien des TIC et la Poste tunisienne, ce Forum de deux jours discutera de plusieurs thématiques dont, notamment, la transformation numérique, la régulation, le e-commerce et la banque postale.



Le forum "DigiPost Africa" réunit plus de 40 institutions postales africaines pour échanger l'expertise et le savoir-faire en termes de transformation digitale progressive et informer et sensibiliser sur les opportunités offertes par la révolution technologique, afin de booster la transformation postale digitale en mettant l'accent sur le développement du commerce électronique, l'inclusion financière et la valorisation des métiers de la poste qui se réinventent sur tous les niveaux.



Cet événement est aussi une occasion privilégiée pour débattre des bonnes pratiques afin de renforcer le rôle des institutions postales africaines dans le domaine du e-commerce, du paiement mobile, de l'inclusion financière, véhiculer les services de l'administration et du gouvernement et de souligner l'importance des opérateurs postaux pour se transformer, évoluer et se repositionner sur les marchés.