Signature à Sotchi d’un accord pour la construction d’un complexe pétrochimique au Maroc

Un accord pour la construction d'un complexe pétrochimique d’une valeur de près de deux milliards d’Euros au Maroc a été signé, mercredi à Sotchi, en marge du Forum économique Russie-Afrique.



L’accord, paraphé par le Directeur Général de la société "MYA Energy", Moulay Youssef El Alaoui, le président de la Banque de développement de la Fédération de Russie (VEB), Daniil Algulyan, et le vice-président du Centre russe pour l’exportation, Nikita Gusakov, porte sur la construction d’une raffinerie en utilisant l’expertise et les dernières technologies russes pour le raffinage et le stockage de produits pétroliers, indique la compagnie "MYA Energy" dans un communiqué.



Ce projet s’inscrit également dans une démarche respectueuse de l’environnement et permettra au Royaume de contribuer à la réglementation "IMO 2020" qui implique la réduction des émissions de soufre, dont le Maroc est signataire dans le cadre des engagements de la COP-22 à Marrakech. Le développement et la réalisation du projet seront effectués par la société marocaine en partenariat avec différents acteurs russes dans le domaine et qui fourniront l’expertise, la technologie et le matériel performant afin de permettre au Royaume d’accentuer son leadership énergétique sur le continent africain et au niveau mondial, relève la même source.



La raffinerie qui sera construite dans le cadre de ce projet sera dotée dans un premier temps d’une capacité de raffinage de 100 mille barils par jour, et pourra dans un deuxième temps atteindre la capacité de 200 mille barils par jour, souligne la même source. Ce projet permettra la création de plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, notamment dans la région du nord du Royaume, et mettre à profit les installations portuaires de Nador West Med, indique la société.



Les travaux du Forum économique Russie-Afrique, tenu dans le cadre du sommet Russie-Afrique, se sont ouverts mercredi à Sotchi, sous le thème "Russie-Afrique: Révéler le potentiel de la coopération", sous la présidence du président russe, M. Vladimir Poutine, et du président égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi, en sa qualité de président de l’Union africaine, en présence de plusieurs chefs d'Etat et responsables africains.