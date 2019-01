Signature à Marrakech d’un accord de partenariat entre le Maroc et l’Italie pour le développement de la filière hélicicole

Signé entre le Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Marrakech-Safi, la Fédération interprofessionnelle de l’héliciculture (FIH) du côté marocain, et l’Institut international de l’héliciculture de Cherasco et l’Association nationale de l’héliciculture du côté italien, cet accord vise la mise en place d’un contrat d’exportation d’escargots du Maroc vers l’Italie et la création de projets d’élevage, de valorisation et de transformation des escargots pouvant générer l’emploi et l’insertion des jeunes dans le monde professionnelle.



Le protocole d’accord a également pour objectif de créer un centre de recherche et de formation hélicicole à Marrakech pouvant bénéficier de l’expertise italienne dans cette filière.



Les parties ont aussi convenu de créer un événement annuel au Maroc autour de l’héliciculture en ayant la possibilité de profiter de cet événement pour mettre en place des opérations de coopération internationale similaires aux journées économiques organisées en Italie.



Dans une déclaration à la presse, la présidente de la FIH, Mme Nadia Babrahim a indiqué que l’objectif de cet accord consiste à développer des marchés émergents de la production marocaine vers l’Italie, mettre en place des projets de co-développement technologique aux standards internationaux, et réaliser ainsi des échanges d’expertise relative à la filière hélicicole entre l’Italie et le Maroc.



Dans une déclaration similaire, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Mme Barbara Bregato, a estimé que cet accord est le modèle de la coopération mutuellement bénéfique pour les deux pays du bassin méditerranéen, relevant que le Maroc possède d’énormes potentialités dans cette filière à forte valeur ajoutée pour l'économie marocaine.



"L’Italie, qui est dotée d’une expérience mondialement reconnue dans le domaine de l’héliciculture, met son expertise au service du développement de cette filière au Maroc", a-t-elle ajouté, relevant que le Royaume est perçu par l’Italie comme un hub et une porte d’entrée vers les marchés africains.



La première édition de la Journée internationale de l’Héliciculture, dont l’invité d’honneur est l’Italie, a été l’occasion de mettre le point sur les technologies modernes, les évolutions scientifiques et les nouvelles tendances industrielles et commerciales, dans la perspective de créer et développer des relations B2B et concrétiser officiellement la signature des protocoles de partenariats.



Elle a aussi offert l’opportunité pour négocier d’éventuels partenariats portant sur les secteurs de l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le tourisme en présence d’une délégation italienne d’hommes d’affaires, et les représentants de la mairie de la ville de Cherasco et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et de la Chambre de Tourisme de la ville de Cuneo.



L’organisation de cette journée a permis aussi aux héliciculteurs marocains d’échanger leurs expériences et de débattre des défis auxquels ils sont confrontés et des moyens de consolidation et de développement de la filière.



La production nationale d’escargots s’élève à plus de 15.000 tonnes par an, dont 85% est destinée essentiellement à l’exportation.



En 2020, la filière hélicicole devra englober près de 10.000 exploitations, avec une surface d’élevage dédiée de 1.000 ha, qui permettra de produire 40.000 tonnes d’escargots par an et générer un chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard de DH.