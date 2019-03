Signature à Copenhague d'un accord sur l’organisation à Marrakech de la 18ème session d’automne de l’OSCE

Lors de cette réunion, le Secrétaire général de la Chambre des conseillers Abdelouahid Khouja a signé avec le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE Roberto Montella un mémorandum d'accord relatif à l’organisation de la 18ème session d'automne de cette institution qui aura lieu du 3 au 6 octobre prochain à Marrakech.



Le Maroc est le seul pays de la rive sud de la Méditerranée à abriter les travaux de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.



Auparavant, la délégation marocaine, dirigée par Mohamed El Bakkouri, s’est entretenue au parlement danois (Folketing) avec Peter Juel Jensen, chef de la délégation danoise auprès de l'Assemblée parlementaire de l’OSCE, et Søren Søndergaard, membre du Folketing.



Les deux parties ont passé en revue les perspectives de renforcer davantage les relations bilatérales de partenariat et de coopération dans nombre de domaines d’intérêt commun, notamment le phénomène des flux migratoires en provenance du sud de la Méditerranée et les défis sécuritaires dans la région.



Elles ont également convenu de la nécessité de poursuivre le dialogue sur les questions à l’ordre du jour du forum méditerranéen annuel de l'AP de l'OSCE, ainsi qu’au sein des réunions parallèles.



Outre MM. El Bakkouri et Khouja, la délégation marocaine était composée de MM. Abdelkrim El Hams, membre de la Chambre des conseillers, El Assad Zerouali, directeur des ressources humaines de la Chambre, et Hatim El Fethouni, conseiller administratif.