Signature à Al Hoceima d’un protocole d’accord stratégique entre ADM et VINCI autoroutes

La société nationale des Autoroutes du Maroc “ADM” et VINCI Autoroutes ont signé, lundi à Al Hoceima en marge du 10e Congrès national de la Route, un Protocole d’accord stratégique dans le domaine autoroutier.



Le protocole, signé par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, en sa qualité de président du Conseil d’Administration d’ADM et VINCI Autoroutes, représentée par son président, Pierre Coppey, vise à exporter le savoir-faire des deux partenaires sur le continent africain.



Ce protocole d’accord s’inscrit dans le cadre des grandes orientations du Roi Mohammed VI pour le développement de la coopération avec les pays africains, tout en appuyant le renouveau de la coopération entre le Royaume et la France, fait observer un dossier de presse des organisateurs.



Rappelons que le partenariat technique initié en 2017 entre ADM et VINCI Autoroutes a permis un développement notable en matière d’exploitation industrielle, d’optimisation des processus liés aux activités de péage par l’intégration des nouvelles technologies, d’automatisation et de digitalisation.



Le protocole signé ce lundi permettra aux deux partenaires de partager leur expérience et exporter leur savoir-faire en matière de gestion de l’exploitation industrielle et de la construction des infrastructures.



Dans une déclaration à la presse, M. Coppey s’est dit “très honoré” de signer ce protocole d’accord, se félicitant de la capacité des deux partenaires “à améliorer ensemble la qualité de service pour nos clients et renforcer l’information trafic, et à développer des services sur les aires et fluidifier davantage le passage de péage”.



“Ce sont des sujets sur lesquels ont peut progresser en collaborant grâce à l’intelligence artificielle”, a-t-il dit, se réjouissant de la possibilité de “projeter cette coopération en dehors de nos frontières respectives”.



Pour sa part, M. Amara a estimé que cet accord est à même de “mettre en avant la complémentarité qui existe entre les deux structures pour aller explorer d’autres horizons, notamment en Afrique”, ajoutant qu’il reflète aussi le fait qu’ADM “est arrivée à une maturité qui lui permet de sceller ce partenariat avec un label international, qui est VINCI”.



Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le 10e Congrès de la route, qui se poursuit jusqu'au 26 courant, comprend plusieurs tables rondes et ateliers axés notamment sur "le réseau routier et le développement régional face au défi du financement”, "l’encadrement des professionnels de la route”, le ”financement des infrastructures routières” et la “gouvernance du secteur routier”.



À l’affiche également des visites techniques pour présenter les grands projets routiers en cours de réalisation dans la région, ainsi qu’une exposition avec la participation d’une quarantaine d’exposants de différentes nationalités.