Side event CGEM et ministère de la Coopération africaine en marge du Forum Crans Montana à Dakhla

Outre MM. Salaheddine Mezouar, président de la CGEM et Mohcine Jazouli, ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en charge des Affaires africaines, cette rencontre sera animée par MM. Laaziz El Kadiri, Président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud et Karim Lotfi Senhadji, Directeur général d'OCP Africa, ainsi que par des représentants du secteur privé et des Gouvernements du Maroc, du Rwanda, du Kenya, de Djibouti, de Tanzanie et d’Éthiopie, indique la CGEM, dans un communiqué.



Déterminer les moyens de renforcement et de dynamisation des relations d’affaires et des échanges commerciaux entre les entreprises de ces pays et formuler des recommandations et des propositions d’actions concrètes d’incitation au co-investissement, que ce soit au Maroc ou en Afrique de l’Est, sont, entre autres, les objectifs de cette rencontre, ajoute-t-on de même source.



Ce Business Dialogue permettra également d’identifier les mesures d’accompagnement de l’Entreprise dans son internationalisation et les moyens d’intégration de la PME aux chaines de valeur et filières globales, fait-on observer.



La session annuelle du Forum Crans Montana, consacrée à l'Afrique et à la coopération Sud-Sud se tiendra pour la 5è fois consécutive à Dakhla, du 14 au 17 mars.



Cette édition se propose d'ouvrir une réflexion approfondie sur les moyens "de bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa Jeunesse", précise les organisateurs, notant que les participants débattront de thèmes aussi divers que la sécurité énergétique, les exigences environnementales, l'économie numérique, la santé publique, l'agriculture durable et la promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes et du leadership féminin.