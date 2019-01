"Shutdown" aux USA, gilets jaunes en France: trop tôt pour estimer leur impact économique (FMI)

Le Fonds monétaire international (FMI), qui doit publier lundi ses nouvelles prévisions de croissance mondiale, a estimé jeudi qu'il était encore trop tôt pour mesurer précisément l'impact économique du "shutdown" aux Etats-Unis et celui du mouvement des "gilets jaunes" en France.



"Plus il dure, plus l'effet sera important", a néanmoins reconnu Gerry Rice, porte-parole de l'institution, au sujet de la fermeture partielle des administrations américaines (ou "shutdown") qui dure depuis près d'un mois, déjà un record dans l'histoire des Etats-Unis.



S'agissant du mouvement de contestation sociale en France, qui dure depuis deux mois, M. Rice a dressé un parallèle avec la situation aux Etats-Unis: "D'une certaine manière, c'est comme pour le +shutdown+, il est encore très tôt pour faire une estimation de l'impact économique".



Dans les deux cas, le porte-parole a néanmoins souligné que le Fonds avait pris en compte ces risques politiques, de même que les difficultés pour trouver un consensus sur le Brexit, dans ses dernières prévisions de croissance économique qui seront publiées lundi.



La directrice générale du FMI Christine Lagarde et la nouvelle chef économiste du Fonds Gita Gopinath commenteront lundi ces nouvelles estimations actualisées au cours d'une conférence de presse à Davos, à l'occasion du forum économique mondial.



En octobre, le FMI avait abaissé ses prévisions de croissance mondiale à 3,7% pour 2018 et 2019, contre 3,9% précédemment. Depuis, elle a laissé entendre qu'elle les abaisserait de nouveau face à l'accumulation des risques.