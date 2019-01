Shutdown: Le président Trump envisage la signature d'une rallonge budgétaire sur trois semaines

Le président américain Donald Trump est en train d'envisager la signature d’une rallonge budgétaire qui permettrait la réouverture du gouvernement fédéral sur une période de trois semaines, tout en poursuivant les négociations au sujet du mur qu’il entend construire à la frontière avec le Mexique, rapportent vendredi les médias US.



La Maison Blanche examine, en même temps, la possibilité d'une allocution du chef de l'exécutif US , vendredi, pour faire part au peuple américain de cette annonce qui permettra une sortie de crise temporaire et la réouverture du gouvernement fédéral après une fermeture partielle ayant duré 35 jours.



Ce dernier développement est intervenu suite à d'intenses négociations menées au sénat, qui était sous pression à cause de retards majeurs enregistrés dans plusieurs aéroports aux Etats Unis, causant un sentiment de panique et d'incertitude.



De la fermeture de laboratoires de la NASA, aux musées Smithsonian, qui sont la fierté de la capitale Washington, en passant par la mise en danger de la sécurité nationale des Etats Unis, la fermeture partielle du gouvernement fédéral commence à obérer massivement la vie des Américains et la capacité de l’Etat fédéral à remplir normalement ses fonctions.



Les effets les plus nocifs du blocage, le plus long des 242 années d’histoire des Etats Unis, commencent à se faire sentir intensément à travers le pays, montrant par la même occasion combien le gouvernement fédéral est profondément impliqué dans la marche quotidienne de la vie des citoyens américains.