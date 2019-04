Service militaire pour 2019 au Maroc : Les listes des appelés à remplir le formulaire de recensement arrêtées

Dans le cadre des préparatifs du recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2019, prévu du mardi 9 avril 2019 au vendredi 7 juin 2019, le ministre de l’Intérieur informe les jeunes âgés entre 19 et 25 ans que les listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement ont été arrêtées par la commission centrale ad-hoc au cours de la réunion tenue à cet effet le mardi 2 avril 2019, sous la présidence du vice premier président de la Cour de cassation, président de chambre à ladite Cour.



Un communiqué du ministre de l’Intérieur précise que les listes arrêtées conformément aux dispositions de la loi 44.18 relative au service militaire et les textes organiques de son application, et tenant compte du principe d’égalité entre les citoyens et de garantie de l’équilibre entre les régions, ont été soumises aux services des préfectures et provinces et préfectures d’arrondissement pour imprimer les avis qui seront adressés aux personnes concernées en vue de les inviter à remplir le formulaire de recensement les concernant.



Le ministre de l’Intérieur exhorte les jeunes, qui recevront ces avis des autorités administratives locales, à remplir le formulaire via le site "www.tajnid.ma" et ce dès leur réception par elles-mêmes ou par un membre de leurs familles, ajoute le communiqué.



Dans le même contexte, le ministre de l’Intérieur informe l’ensemble des jeunes ayant rempli la condition de l'âge qu'ils peuvent s’assurer à travers le site électronique si leurs noms figurent sur les listes des appelés à accomplir ce service au titre de l’année en cours.



D’autre part, ajoute le communiqué, le ministre de l’Intérieur informe les jeunes qui n’ont pas été convoqués pour accomplir ce service au titre de cette année et désirant le faire, ainsi que les jeunes de sexe féminin souhaitant accomplir ce service qu’ils peuvent remplir le formulaire à travers le même site.



Les jeunes parmi les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, inscrits sur les registres des consulats et souhaitant accomplir ce service, peuvent aussi remplir ce formulaire via le même site électronique, note le communiqué.



Le ministre de l’Intérieur rappelle enfin que les jeunes peuvent obtenir des informations relatives au service militaire soit auprès des autorités administratives locales les plus proches de leurs domiciles ou auprès du service de renseignement créé dans les préfectures, les provinces et les préfectures d’arrondissement ou à travers le site électronique "www.tajnid.ma".