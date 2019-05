Service militaire au Maroc : le recensement s’achèvera le vendredi 7 juin

Le ministre de l’Intérieur informe les jeunes appelés à remplir le formulaire de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2019, et qui ne l’ont pas encore fait, que le délai réservé à cette opération s’achèvera le vendredi 7 juin 2019 à minuit.



Dans le cadre des préparatifs de cette opération, le ministre de l’Intérieur appelle, dans un communiqué, les personnes concernées à remplir leurs formulaires sur l’adresse électronique "www.tajnid.ma", avant la date précitée.



Les jeunes, des deux sexes, qui n’ont pas été convoqués pour accomplir ce service au titre de l'année en cours et désirant le faire, peuvent eux aussi remplir le formulaire à travers le même site, selon la même source.



Par ailleurs, ajoute-t-on, les jeunes appelés souhaitant bénéficier d’une dispense pour l’une des raisons définies par la loi relative au service militaire, et qui n’ont pas encore déposé leurs demandes d’exemption doivent le faire le plus tôt possible auprès de l'autorité administrative locale, au siège de la préfecture, de la province ou au niveau des communes dont relève leur domicile, en joignant à leurs demandes les documents justificatifs.



Les demandes d’exemption seront examinées par des commissions provinciales qui se prononceront à leurs sujets après l’expiration de la période réservée au recensement, conclut le communiqué.