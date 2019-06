Service militaire au Maroc : 133.820 candidats dont 13.614 jeunes femmes

Au terme de l’opération de recensement relatif au service militaire qui s’est déroulée entre le 9 avril et le 07 juin 2019, le ministre de l’Intérieur annonce qu'un total de 133.820 personnes ont rempli le formulaire de recensement dont 13.614 jeunes femmes (10,17 %) qui l’ont fait d’une manière volontaire pour effectuer ce service.



Les commissions provinciales tiendront des réunions, à partir du lundi 17 juin 2019, dans chaque préfecture, province et préfecture d’arrondissement, pour arrêter la liste des personnes recensées durant la période précitée et qui sont susceptibles d’être convoquées pour accomplir le service militaire, ajoute le ministre dans un communiqué.



Par ailleurs, et face à la forte adhésion des jeunes à l’opération de recensement, la Commission centrale tiendra une réunion avant la fin du mois de juin, pour fixer des critères précis, en total respect du principe d'équité entre les citoyens et de l’équilibre entre les régions, en vue de composer le groupe des appelés au service militaire au titre de l'année 2019, souligne-t-on de même source.