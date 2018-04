Sept morts lors de manifestations à la frontière entre bande de Gaza et Israël

Le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé, Ashraf al Qedra, a fait savoir que sept Palestiniens ont été tués par balles lors des récents affrontements à l'est de la bande de Gaza, ajoutant qu’un autre palestinien était mort vendredi des suites de ses blessures.



Les forces de l'armée israélienne ont utilisé des balles réelles, des gaz lacrymogènes et des lances à incendie contre les manifestants qui lançaient des pierres en direction des soldats près de la clôture entre l'est de la bande de Gaza et Israël.



De son côté, la présidence de l'Autorité palestinienne a indiqué, dans un communiqué, que la direction palestinienne va demander à l'ambassadeur palestinien auprès des Nations unies, Riyad Mansour, ainsi qu'à la Ligue arabe et à l'Union européenne « d'agir immédiatement aux côtés de toutes les parties internationales pour empêcher la brutalité d'Israël et le meurtre délibéré de personnes innocentes ».