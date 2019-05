Sept morts dans le naufrage d'un bateau de touristes sud-coréens sur le Danube

Terrible accident sur le Danube à Budapest. Un bateau qui transportait des touristes sud-coréens a fait naufrage. Sept personnes sont mortes et dix-neuf sont disparues. Les médias hongrois et Séoul évoquent l'hypothèse d'une collision. Les autorités de Corée du Sud et de Hongrie ont annoncé le décès de sept passagers du bateau qui effectuait une sortie sur le Danube, fleuve qui traverse la capitale hongroise, ville particulièrement prisée par les touristes du monde entier.



Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, 33 ressortissants du pays étaient à bord et 19 sont portés disparus, tandis que 7 personnes ont pu être sauvées. « Sept personnes ont été hospitalisées dans un état stable », a précisé Pal Gyorfi, porte-parole des services de secours, lors d'un point de presse organisé sur les lieux de l'intervention. L'embarcation transportait aussi deux membres d'équipage hongrois.