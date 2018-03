Semi-marathon international de Rabat (Dames): La Marocaine Hajiba Hasnaoui s'adjuge la 4ème édition

L’athlète marocaine Hajiba Hasnaoui a remporté, dimanche, la 4ème édition du semi-marathon international de Rabat, organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, décrochant par là même le titre de championne du Maroc en 01h13min51.



Hasnaoui a devancé deux Éthiopiennes, à savoir Abeba Ejigu (1:13.53) et Yenenesh Derene (1:13.59).



Le MIR, qui a connu cette année la participation de plus de 20.000 athlètes représentant une quarantaine de pays, est devenu une occasion annuelle pour les admirateurs de la course à pieds pour allier exploits sportifs et découverte des différentes paysages qu’offre la capitale du Royaume.