Semaine du cheval 2018: Ismail Kassou, Saber Pereira et Sami Al Amouri remportent les championnats du Maroc Poney

Les cavaliers Ismail Kassou, Saber Pereira et Sami Al Amouri ont remporté, dimanche, le championnat du Maroc Poney, respectivement dans les catégories "A", "B" et "C", lors de la 34è édition de la Semaine du cheval, disputée au Royal complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es-Salam à Rabat, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.



Montant "Simbe", Kassou a eu besoin d'un deuxième match barrage, qu'il a bouclé en 31sec 68/100è, pour se défaire de Jad Guerraoui. Ce dernier, sur "Cyrus De Champfont", a été plus rapide (27.62), mais il a écopé de 4 points de pénalité. La troisième place a été décrochée par Ghali Bougja sur "Justice", qui a été éliminé dès le barrage 1, après avoir commis une faute (4 points).



Chez les Poney "B", Pereira, montant "Dael 124", a eu le dernier mot, en survolant le match barrage en 26.57 sans commettre la moindre faute, devançant Anas Jabbour sur "Pepito I" (27.24/0 point) et Mya Aissaoui (27.45/0 point).



Pour sa part, Al Amouri sur "Iron" a remporté le titre du Poney "C", en finissant avec un sans-faute en 30.23, devant Jad Gurraoui sur "Noell" (28.36/4 points), alors que Ines Lahlou sur "Proserpine D'Arquetan" a fini troisième, quoiqu'elle ait été éliminée dès la deuxième manche.



La 34è édition de la semaine du cheval a été marquée par la participation de cavaliers de renom et des meilleurs chevaux venus des différentes régions du Royaume pour participer aux compétitions de saut d’obstacles et de dressage.



Elle intervient à un moment où le Maroc s’impose comme un acteur incontournable des sports équestres à l’échelle mondiale avec les résultats honorables réalisés par les cavaliers marocains dans les plus grandes compétitions internationales, notamment dans les épreuves du saut d’obstacles.



Cette manifestation sportive a été couronnée par la remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI du championnat du Maroc seniors de saut d’obstacles.