Ségolène Royal lance une ONG contre le réchauffement climatique

Ségolène Royal annonce le lancement d'une ONG, Désir d'avenir pour la planète, consacrée à l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, dans une interview au Figaro . « Je lance une plateforme d'ingénierie de compétences [...] pour rassembler des synergies autour de projets » liés notamment aux énergies renouvelables, explique l'ex-ministre de l'Écologie.



Le nom de l'ONG renvoie à l'association Désirs d'avenir, créée autour de Ségolène Royal avant la campagne présidentielle de 2007. Mais pour l'ex-candidate à l'Élysée, il ne s'agit plus d'enjeu électoral, dit-elle. « Ça faisait longtemps que je voulais créer une structure dynamique de type start-up qui rassemble les énergies », affirme l'actuelle ambassadrice pour les pôles et envoyée spéciale pour la mise en œuvre de l'Alliance solaire internationale.



« C'est un nouveau chapitre de mon engagement politique, qui est conforme à mes valeurs », ajoute-t-elle. « Je ne veux plus de confrontations électorales. Je ne m'intéresse plus à la vie des partis et je ne rentre plus dans les cases. Même si je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. » L'ONG est parrainée par l'astrophysicien Hubert Reeves, le médecin Jean-Louis Étienne et le photographe Sebastiao Salgado, selon Ségolène Royal. Jeudi, l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot avait annoncé qu'elle arrêtait la politique pour prendre la tête de l'ONG Oxfam France.