Sécheresse en Afrique du Sud: Les autorités proclament l'état de "catastrophe naturelle"

Cette décision, prise après "réévaluation de l'ampleur et de la gravité de la sécheresse actuelle", a été publiée dans le journal officiel. Le gouvernement se voit désormais confier la gestion de la crise.



Selon le texte de l'arrêté, signé par le chef du Centre national de gestion des situations d'urgence, Mmaphaka Tau, sous l'autorité du gouvernement, toutes les institutions étatiques sont désormais mandatées pour mettre en œuvre "les plans d'urgence, l'aide immédiate et les mesures de construction" nécessaires.



Le Cap, la deuxième agglomération d'Afrique du Sud, est frappée par sa pire sécheresse depuis un siècle. Les réserves d'eau étant à leurs plus bas, au point que les robinets pourraient être à sec.



Fixé un temps à la mi-avril, ce "Jour zéro", ainsi qu'il a été baptisé, a été reporté cette semaine au 4 juin, a annoncé la municipalité du Cap.



Pour retarder l'échéance, les 4 millions d'habitants du Cap ont été invités à n'utiliser que 50 litres d'eau par personne et par jour.



"La semaine dernière, la consommation a été ramenée à 526 millions de litres par jour", a indiqué Ian Neilson, un adjoint au maire du Cap, précisant que "c'est la première fois que la moyenne hebdomadaire est restée sous la barre des 550 millions de litres par jour grâce aux interventions de la mairie et aux efforts des résidents".



Les niveaux des retenues d'eau restent toutefois très faibles par rapport à leurs normales saisonnières, a-t-il déploré.



Les autorités locales ont menacé d'infliger des amendes à ceux qui dépasseraient ce seuil, mais leurs menaces n'ont, pour l'heure, pas été mises à exécution.



Si le "Jour zéro" se produit, les Captoniens devront se ravitailler à 200 points de collecte d'eau, où ils recevront un maximum de 25 litres par jour et par personne.



Toute l'Afrique australe a subi, ces dernières années, une très forte sécheresse, exacerbée par le phénomène météorologique cyclique El Niño. Mais de très fortes pluies ces derniers mois ont permis à l'essentiel de la région de refaire ses réserves d'eau.



Toutefois, la région du Cap, qui reçoit l'essentiel de ses précipitations pendant l'hiver austral, a fait l'exception.