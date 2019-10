Scandinaves assassinées au Maroc : la peine capitale confirmée en appel pour les trois principaux accusés

La Chambre criminelle (2-ème degré) chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a confirmé, mercredi soir, la peine de mort prononcée en première instance contre les trois principaux accusés pour le meurtre des deux touristes scandinaves dans la région d’Imlil, province d’El-Haouz.



La Cour a également décidé de commuer en peine capitale la condamnation à la prison à perpétuité contre l'un des individus poursuivis dans cette affaire.



La juridiction a en effet confirmé la peine capitale pour Rachid Afatti, Younès Ouziad et Abdessamad Eljoud, alors que Abderrahmane Khiyali a été condamné à mort, sachant qu'il avait écopé en première instance d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.



En outre, elle a confirmé les jugements déjà prononcés contre les autres accusés, condamnés à des peines allant de cinq à 30 ans de prison ferme, tout en portant de 15 à 20 ans d'emprisonnement la peine à l'encontre de Abdesslam Idrissi.



L'avocat Khalid Fattaoui, qui représentait l'une des victimes, a mis en avant le bienfondé des verdicts rendus dans l'affaire, soulignant qu'ils sont proportionnels avec les crimes commis par les accusés.



La Cour, a-t-il dit, a assuré toutes les garanties de la défense pour toutes les parties tout comme elle s'est basée dans ses décisions sur les preuves présentées et le déroulement des débats.



Les accusés étaient poursuivis pour "constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation, possession d'armes à feu et tentative de fabrication d'explosifs en violation de la loi, dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public".



Les accusés disposent d'un délai de 10 jours pour interjeter recours contre les jugements en appel devant la Cour de cassation.