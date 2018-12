Scandinaves assassinées à Imlil: hommage des Marocains de France devant l'ambassade de Danemark

Des dizaines de Marocains établis en France se sont rassemblés, mercredi en fin d'après-midi devant l'ambassade de Danemark à Paris, pour un hommage silencieux à la mémoire des deux scandinaves assassinées à d’Imlil (province d’Al Haouz).



Ce rassemblement, initié par des acteurs de la vie associative franco-marocaine, a été placé sous le signe du recueillement et en hommage aux deux victimes du terrorisme.



Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, toutes générations confondues, ont déposé des fleurs et allumé des bougies à la mémoire des des deux jeunes victimes.



"Nous sommes venus pour exprimer notre solidarité et présenter nos condoléances. Nous avons été profondément choqués par ce double crime abject et ignoble. Je suis là pour exprimer mon soutien et ma grande émotion", a déclaré à Atlasinfo Said Laatiriss, Maire-adjoint de Grigny et militant associatif.