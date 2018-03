Scandale du cricket australien: le sponsor Magellan lâche les Kangaroos

« Les récents événements sont incompatibles avec nos valeurs et ne nous laissent aucun autre choix que de mettre un terme à notre partenariat avec Cricket Australia », a souligné le co-fondateur et PDG de Magellan, M. Hamish Douglass, dans un communiqué.



Dans une mesure similaire, la société d'articles de sport ASICS a annoncé avoir rompu ses relations avec David Warner et Cameron Bancroft, les deux sportifs impliqués dans ce scandale.



La société des aliments de Santé Weet-Bix a également annoncé avoir mis fin à son contrat de sponsoring avec le capitaine des Kangaroos, Steve Smith, alors que le groupe d'électronique coréen LG a tourné le dos à Warner.



L’affaire remonte à samedi dernier pendant le troisième test-match contre l'Afrique du Sud au Cap, quand Cameron Bancroft a triché en tentant de déstabiliser la trajectoire de la balle avec un ruban adhésif, mais le subterfuge a été pris sur le fait par les caméras, avant que ce dernier ne tente de camoufler l’action en cachant l’adhésif dans son pantalon.



Le capitaine Steve Smith, le vice-capitaine David Warner et Cameron Bancroft ont été tous renvoyés chez eux par Cricket Australia (CA), l'autorité du sport, qui a décidé d’interdire pendant un an à Smith et Warner de jouer pour l'Australie. Bancroft est lui suspendu pour neuf mois.