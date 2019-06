Sanofi prévoit 466 départs volontaires dans la recherche en France et en Allemagne

Sanofi a dévoilé mercredi un plan de départs volontaires devant aboutir à la suppression de 466 postes dans la recherche-développement en France et en Allemagne, dans le cadre d'un recentrage de ses efforts d'innovation vers ses aires thérapeutiques les plus stratégiques.



Près de 300 de ces départs volontaires sont prévus en France, a précisé à l'AFP Marc Bonnefoi, vice-président chargé des opérations R&D monde du groupe. Sanofi compte actuellement près de 4.000 collaborateurs en recherche et développement dans l'Hexagone et 1.500 en Allemagne, sur un total de 15.000 au niveau mondial dans ce type d'activités.