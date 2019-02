Samsung frappe fort avec un smartphone à écran pliable à près de 2.000 dollars

Le groupe sud-coréen Samsung a frappé fort mercredi en étant le premier fabricant majeur à lancer un smartphone à écran pliable, appelé Galaxy Fold, une innovation très attendue, 12 ans après l'iPhone.



L'appareil sera disponible à compter du 26 avril, à partir de 1.980 dollars.



Plié, c'est un smartphone de 4,6 pouces (11,7 cm) "qui tient dans la main", mais "qui s'ouvre" avec un écran pliable "qui le transforme en tablette de 7,3 pouces" (18,5 cm), a expliqué Justin Denison, un des responsables du leader mondial du marché, lors d'une présentation à San Francisco, aux Etats-Unis.



Samsung est le premier fabricant majeur à lancer commercialement un tel modèle avec écran pliable.



Ce nouveau téléphone tombe en plein ralentissement des ventes de smartphones. Le secteur, qui a vu ses ventes baisser pour la première fois en 2018, attend de pied ferme des nouveautés pour relancer la demande.



Le modèle de Samsung était d'autant plus attendu que le groupe avait présenté un mystérieux prototype d'écran à l'automne dernier, sans donner ni détails, ni prix, ni date de sortie.



"Le Galaxy Fold est une révolution, pas seulement parce qu'il répond aux sceptiques qui disent que tout ce qui est possible a été fait et que l'ère de l'innovation du smartphone est terminée, dans un marché saturé. Nous sommes là pour dire qu'ils ont tort", a lancé DJ Koh, patron de la division mobile chez Samsung.



Le groupe a précisé avoir travaillé avec Google, qui fabrique le système d'exploitation (OS) Android faisant tourner les mobiles Samsung, pour optimiser OS et applications sur ce nouvel appareil.



A l'occasion des 10 ans de sa gamme Galaxy, le numéro un mondial du secteur n'a pas lésiné sur les moyens, avec un show organisé dans une grande salle de concert (8.500 personnes) à San Francisco.



Il a aussi présenté le dernier né de la gamme Galaxy S, le S10.



Le groupe sud-coréen, premier fabricant mondial avec 20,8 % de part de marché malgré une chute de ses ventes l'an dernier, est venu narguer son principal rival Apple sur ses terres: le siège de la marque à la pomme est à Cupertino, à 60 km au sud.



Trois boutiques Samsung ouvrent aussi mercredi aux Etats-Unis.



Marché ralenti



Ce smartphone à écran pliable va atterrir sur un marché mondial ralenti à mesure que les smartphones sont largement adoptés et que les consommateurs retardent la mise à niveau des modèles qu'ils possèdent déjà.



Selon les analystes, l'argument en faveur d'un téléphone qui peut s'ouvrir pour fournir un écran plus grand est simple: les acheteurs commencent à manifester une préférence pour des équipements moins légers, utiles pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, travailler...



Mais avec un smartphone aussi cher, l'objectif de Samsung n'est a priori pas d'en inonder le marché immédiatement, mais de frapper les esprits et de créer une nouvelle catégorie pour relancer une croissance du marché.



Il existe déjà sur le marché au moins un modèle de smartphone avec un écran pliable, présenté au dernier salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas par une discrète startup chinoise, Royole.



Plus gros que le Fold, le FlexPai, disponible en Chine --et aux Etats-Unis pour 1.300 dollars-- peut se transformer en tablette et fonctionne avec un OS maison, quand la quasi totalité des smartphones actuels fonctionnent sous Android ou iOS (Apple).



Les écrans enroulables ou pliables sont attendus comme l'une des grandes innovations de l'année 2019, susceptibles, avec la 5G, de relancer le marché mondial du smartphone.



Au CES en janvier, un autre groupe sud-coréen, LG, avait dévoilé une télévision enroulable.