Samoa: 62 décès par rougeole dont une grande majorité de bébés

Le nombre des décès au Samoa dus à la rougeole depuis mi-octobre a atteint jeudi 62, dont 54 enfants âgés de quatre ans ou moins, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Quelques 4 217 cas de rougeole ont été enregistrés et la situation reste critique, souligne l'organisation mondiale, précisant que les équipes médicales sont conscientes de l’importance d’une vaccination rapide dans tout le pays.



L’ONU, à travers le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), avait fourni plus de 200 000 vaccins et l’OMS a fait appel aux équipes médicales d’urgence du monde entier pour aider le Samoa.



Le Samoa a reçu l'aide de l'ONU et de plusieurs pays (Australie, Nouvelle-Zélande, France, Grande-Bretagne, Chine, Norvège, Japon, Etats-Unis...). Mais il faut 10 à 14 jours avant que le vaccin soit efficace.



Selon les estimations de l'OMS, la vaccination a sauvé la vie de 21 millions d'enfants sur les vingt dernières années.