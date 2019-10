Salon tournant de l'ESS : la ministre Fettah Alaoui s’entretient à Diamniadio avec des ministres sénégalais

Les entretiens qui se sont déroulés en marge de l’ouverture officielle du 2ème Salon tournant de l’Economie sociale et solidaire (ESS), ont eu lieu ainsi avec M. Alioune Sarr, ministre du tourisme et des transports aériens, M. Dame Diop, ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, et Mme Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire.



L’excellence des relations maroco-sénégalaises et les actions à entreprendre pour consolider davantage le partenariat et la coopération étroite dans ces différents secteurs d’activités, ont été au menu des entrevues de Mme Fettah Alaoui avec les ministres sénégalais.



Au cours de ces entretiens auxquels ont pris part les membres de la délégation accompagnant la ministre ainsi que l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, M. Taleb Barrada, la consolidation d’actions à même d’asseoir le partenariat bilatérale sur des bases solides ont été soulevées.



Une forte délégation marocaine conduite par Mme Fettah Alaoui, a pris part au lancement officiel du Salon tournant ESS 2019 qui se poursuivra jusqu’au 5 novembre.



La délégation comprend le secrétaire général du département tourisme, Mohamed Msellek, le directeur général de la Maison de l’Artisan, Abdellah Adnani, la directrice de la promotion de l'économie sociale, Saloua Tajri et l’ambassadeur du Royaume à Dakar, Taleb Barrada.