Salon international de l'agriculture au Maroc : Remise des trophées de la qualité de l'huile d'olive vierge

Les trois trophées de la catégorie "fruité vert intense" ont été décernés respectivement à la Société Domaine Arij (Région de Marrakech-Safi), Olea Food, du groupe "les Conserves de Meknès-Aïcha" (Fès-Meknès) et les huiles d'olives de la méditerranée (l'Oriental).



Concernant la catégorie "fruité vert moyen", les trois prix ont été remis respectivement au GIE Zoyout Dir Béni Mellal, à l'unité de trituration d'huile d'olive Agro Nafis de Meknès et à la coopérative Béni Kolch de Ouezzane.



Les trois trophées de la catégorie "fruité vert léger" ont été attribués respectivement à l'association Tizi de l'Oriental, la coopérative Zaouia de la région de Marrakech-Safi et le GIE Ahlaf de Taourirt.



Quant aux trois prix de la catégorie "fruité mûr", ils ont été décernés respectivement au GIE Zoyoute Chiadma Mogador (Marrakech-Safi), la société "Olives & Huile d'olive" et la société "les huiles d'Essaouira" de la région Marrakech-Safi.



L'organisation de ce concours vise à pousser les différents acteurs de la filière oléicole à améliorer la qualité de la production oléicole nationale.



La 13ème édition du SIAM (24-29 avril) connait la participation de 1.400 exposants en provenance de 70 pays. Cette manifestation de grande envergure a choisi cette année la thématique de "La logistique et les marchés agricoles", un sujet qui est au cœur des enjeux de l'agriculture durable et résiliente.