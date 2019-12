Salon du Cheval de Paris: championnat du Monde du Cheval Arabe du 29 novembre au 1er décembre

Le Championnat du Monde du Cheval Arabe est incontestablement le rendez-vous international des plus beaux pur-sang. Ce concours réunit chaque année plus d’une centaine de chevaux représentant 20 nations. Ils sont jugés sur leur type, leur modèle et leurs allures.



L’occasion unique de découvrir un univers prestigieux dans lequel évoluent ces superstars venant des quatre coins du monde.



Le trophée de Champion du Monde (reconnu par l’ECAHO – European Conference of Arab Horses Organizations) confèrera au vainqueur une position de « plus beau cheval Arabe du Monde » jusqu’à la remise en jeu de son titre en 2020.



Le Salon du Cheval de Paris réunit chaque année près de 150 000 visiteurs. Plus de 250 exposants sur 90 000m² du Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte qui se transforme pour l'occasion en immense centre équestre éphémère de France avec ses 2 500 chevaux et plus de 2 000 cavaliers, professionnels et amateurs, tous accueillis de la même manière.