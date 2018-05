Salaheddine Mezouar élu président de la Confédération générale des entreprises du Maroc

M. Mezouar, qui formait un binôme avec Fayçal Mekouar, a obtenu 5.173 voix, contre 1.432 voix à son rival Hakim Marrakchi qui avait comme co-listier Assia Benhida, à l'issue de cette élection au vote secret.



Le nouveau patron des patrons, qui écope d'un mandat de trois ans renouvelable une fois, succède à Miriem Bensaleh Cheqroun, première femme à diriger la CGEM à partir de 2012, avant de rempiler trois ans plus tard.



Né en 1953 à Meknès, Mezouar a occupé le poste de chef de la diplomatie marocaine et ancien président de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMITH).



Il a également été, pendant plusieurs années, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), avant de laisser place à l'actuel ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.