Saisie de 380 kg de cocaïne dans le port d’Algésiras

La police et les douanes espagnoles ont annoncé mardi la saisie de 380 kg de cocaïne "d’une grande pureté" dans le port d’Algésiras (Sud de l’Espagne), dans le cadre d’une opération antidrogue conjointe.



La cocaïne saisie se trouvait dans cinq sacs cachés dans un conduit d’aération situé dans la coque d’un navire porte-conteneurs amarré dans le port d’Algésiras, précise la même source dans un communiqué conjoint.



Cette opération a été initiée grâce à la collaboration policière et douanière internationale centrée sur l’utilisation plus fréquente de navires marchands pour le trafic d’importantes quantités de cocaïne provenant d’Amérique du Sud, relève le communiqué.



Elle a été lancée suite à des informations sur la présence dans le port d’Algésiras d’un navire porte-conteneurs qui pouvait transporter de la drogue ayant pour origine l’Amérique du Sud.



L'Espagne constitue la principale porte d'entrée en Europe de la cocaïne en provenance d’Amérique latine, et détient le record européen pour les saisies de cocaïne. En 2017, la police espagnole a saisi plus de 30,8 tonnes de cocaïne, en hausse de 104 pc par rapport 2016, selon des données du ministère espagnol de l'Intérieur.(MAP)