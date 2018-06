Saisie au large des îles Canaries de près de 1.900 kg de cocaïne

Trois trafiquants, dont un Britannique et deux Français, ont été arrêtés lors de cette opération anti-drogue menée en haute mer à plus de 200 milles des côtes d'El Hierro, l'île la plus occidentale de l'archipel des Canaries.



Cette opération a été réussie grâce à l'ouverture d'une enquête datant de 2015 sur l'utilisation par des trafiquants de drogue de voiliers servant au transport des médicaments pour faire passer la drogue d'Amérique sur sud vers les pays européens, précise-t-on de mêmes source.