Said Laatiris: "Nous souhaitons faire du 15 avril un grand moment de mobilisation pour l'organisation du Mondial 2026 en terre africaine"

Ce rassemblement, à l'initiative de Said Laatiris, donne rendez-vous à tous ceux qui soutiennent une Coupe du Monde en Afrique en 2026.



"Nous souhaitons faire du 15 avril un grand moment de mobilisation pour soutenir l'organisation du Mondial 2026 en terre africaine", a déclaré mercredi à Atlasinfo M. Laatiris, maire-adjoint de Griny, président de l'association Maroc Dynamic.



" L'organisation du Mondial 2026 au Maroc sera une fierté pour toute l'Afrique. Ce Mondial sera une Coupe du Monde en et pour l'Afrique", a déclaré mercredi à Atlasinfo, l'organisateur de cet évènement, Said Laatiris,



Le Maroc a reçu le soutien de toute l'Afrique pour l'organisation de ce Mondial dont la Confédération africaine du football.



Le pré­sident de la Fé­dé­ra­tion royale Marocaine de foot­ball (FRMF), Fouzi Lek­jaa, a dé­noncé dans une lettre, datée du 25 mars, le sys­tème de no­ta­tion et les cri­tères tech­niques im­po­sés par la FIFA dans le pro­ces­sus d'at­tri­bu­tion du Mon­dial 2026.



Dans cette lettre, Fouzi Lek­jaa fait part des "in­quié­tudes de la FRMF­ con­cer­nant l'équité et la trans­pa­rence de la pro­cé­dure de can­di­da­ture du (ou des) pays hôte(s) pour l'or­ga­ni­sa­tion de la Coupe du monde 2026".



Le Maroc fait face au trio amé­ri­cain États-Unis-Mexique-Ca­nada. L'or­ga­ni­sa­teur du pre­mier Mon­dial à 48 équipes sera dé­si­gné le 13 juin, à Mos­cou, à la veille du coup d'en­voi du tour­noi russe.