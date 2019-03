Sahara: vers organisation d'une 3ème table ronde

L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, M. Horst Köhler a exprimé, vendredi, son intention d’organiser une troisième table ronde selon le même format concernant la question du Sahara



Dans un communiqué qu’il a lu devant la presse, M. Kohler a rappelé qu'à son invitation, des délégations du Maroc, de l’Algérie, du "Polisario" et de la Mauritanie ont prit part à une seconde table ronde, les 21 et 22 mars près de Genève, conformément à la résolution 2440 du Conseil de Sécurité.



Les délégations, a affirmé M. Kohler, «se sont engagées courtoisement et ouvertement et dans une atmosphère de respect mutuel».



Elles ont salué le nouvel élan impulsé par la première table-ronde en décembre de l'année dernière, et se sont engagées à continuer à adhérer au processus de manière sérieuse et respectueuse. Les délégations, a-t-il ajouté, ont convenu de la nécessité de renforcer davantage la confiance.



M. Kohler a indiqué que les délégations ont eu des discussions approfondies sur les moyens à même de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable à la question du Sahara, «une solution réaliste, pragmatique, durable, basée sur le compromis, juste et viable», conformément aux dispositions de la dernière résolution 2440 du Conseil de Sécurité.



A cet égard, «elles ont convenu de poursuivre les discussions afin d'identifier des éléments de convergence », a-t-il affirmé, ajoutant qu'il y a eu "consensus qu’une solution à la question du Sahara bénéficiera à l'ensemble du Maghreb". Les délégations, a-t-il relevé, reconnaissent que la région a une responsabilité particulière pour contribuer à parvenir à une solution, avant de conclure qu'elles "ont accueilli favorablement l'intention de l'Envoyé personnel de les inviter de nouveau à une rencontre selon le même format".



La délégation marocaine à la deuxième table ronde a été conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Elle comprenait M. Omar Hilale, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Ould Errachid, Président de la région Laäyoune-Sakia El Hamra, M. Yenja El Khattat, Président de la région Dakhla-Oued Eddahab, et Mme. Fatima El Adli, acteur associatif et membre du Conseil municipal de la ville de Smara.