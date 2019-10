Sahara : une solution politique durable contribuerait à la stabilité et la sécurité régionale, selon la Guyane

La République de Guyane a affirmé, lors de la 4ème Commission de l'ONU, qu’une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara contribuerait à la stabilité et la sécurité régionale.



"La Guyane exprime son soutien aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale sur la question du Sahara. Nous exhortons toutes les parties à respecter les dispositions de ces résolutions et notons qu'une solution à ce différend de longue date (…) contribuerait à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel", a déclaré le représentant de la Guyane devant les membres de la Commission.



Le diplomate a ajouté que sa délégation se félicite de la tenue de la table-ronde de Genève en décembre 2018 avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du polisario, tout en exprimant le soutien de son pays au communiqué ayant sanctionné cette rencontre dans lequel "les délégations ont fait le point sur les récents développements, abordé les questions régionales et discuté les prochaines étapes du processus politique".